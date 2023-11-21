Botsvana'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü konseri düzenlendi

Botsvana'nın başkenti Gaboron'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser düzenlendi. Türk sanatçılar Sibel Köse, Kaan Bıyıkoğlu ve Çağlayan Yıldız'ın sahne aldığı konserde, yerli ve yabancı yaklaşık 220 dinleyici yer aldı. Büyükelçi Ahmet İdem Akay, etkinliğin ülkemizin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirtti.

Botsvana'nın başkenti Gaboron'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser düzenlendi.

Türkiye'nin Gaboron Büyükelçiliğince gerçekleştirilen konserde, Türk sanatçılar Sibel Köse, Kaan Bıyıkoğlu ve Çağlayan Yıldız sahne aldı.

Büyükelçi Ahmet İdem Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konsere yerli ve yabancı yaklaşık 220 dinleyicinin katıldığını belirtti.

Akay, Türk sanatçıların konserde yerel sanatçılarla şarkılar söylediğini, ayrıca yerel müzik öğrencileriyle bir atölye çalışması gerçekleştirdiklerini aktararak, "Ülkemizin tanıtımı bakımından çok güzel bir etkinlik oldu" ifadeleri kullandı.