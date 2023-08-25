Bosna Hersek'teki Sırp bombardımanı sonrası kütüphane yangını sergisi açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Vjecnica Kütüphanesi'nde, savaşta Sırp birliklerinin bombardımanı sonucu çıkan yangın anı ve sonrasına ait fotoğrafların yer aldığı bir sergi açıldı. Sergide, kütüphanedeki yangında hasar gören eserlerin orijinali ve fotoğraflı örnekleri de bulunuyor.

Bosna Hersek'teki savaşta Sırp birliklerinin bombardımanıyla yakılışının 31. yılı dolayısıyla Vjecnica Kütüphanesi'nde yangın anı ve sonrasına ait fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Başkent Saraybosna'daki tarihi kütüphanede düzenlenen açılışa siyasetçiler, sanatseverler ve kütüphane çalışanları katıldı.

Sergide hem arşivlerden alınan görüntü ve belgeler hem de saldırıdan sonra çekilen fotoğraflar yer alıyor.

Kütüphanedeki yangında hasar gören eserlerin bazılarının orijinali ile fotoğraflı örneklerinin bulunduğu serginin koordinatörü Meliha Redzic, yaptığı konuşmada, belediye binası olarak kullanılan yapının saldırıda çok büyük hasar gördüğünü söyledi.

Serginin herkesin ziyaretine açık olduğunu belirten Redzic, "Bu bina, Bosna Hersek'in çektiği acıların ve aynı zamanda direnişinin de sembolüdür." dedi.

Arşivci Sasa Beltram da binanın proje belgeleri, tarihi kartpostalları ve fotoğraflarından oluşan bir dizgi hazırladıklarını ifade ederek, sergide binanın yenilenmesi ve yeniden açılmasıyla ilgili gazete kupürlerinin de bulunduğunu dile getirdi.

"Saraybosna'nın hafızası" Vijecnica Kütüphanesi, 2014'te küllerinden doğdu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın en önemli sembollerinden, mimarisiyle büyüleyen Vijecnica Kütüphanesi, Avusturya-Macaristan hakimiyeti döneminde Endülüs mimarisiyle inşa edildi.

Kütüphane, 25 Ağustos 1992'de Bosna Savaşı'nın devam ettiği günlerde Saraybosna'yı kuşatan Sırp askerlerinin topçu ateşi sonucu çıkan yangında büyük tahribata uğradı.

Saraybosna kuşatmasının adeta canlı tanığı haline gelen kütüphanede üç gün boyunca devam eden yangında 155 bin el yazmasının yanı sıra ülkenin ulusal arşivlerinin de bulunduğu yaklaşık 2 milyon eser yok oldu.

Kütüphane, yıkım öncesi Boşnak, Sırp, Hırvat ve Yahudiler'e ait el yazması ve önemli eserlerin de bulunduğu yaklaşık 6 milyon kitap ve arşiv belgeleriyle ülkenin hafızası konumundaydı.

Savaştan bir yıl sonra, 1996'da restorasyonuna başlanan kütüphane, 18 yıl süren çalışmaların ardından 9 Mayıs 2014'te adeta küllerinden doğarak kapılarını yeniden Saraybosnalılara açtı.

Bugün yerli ve yabancı turistlerin şehirdeki uğrak mekanlarından biri haline gelen kütüphane, bir şehrin zulümden kurtuluşunun adeta nişanelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.