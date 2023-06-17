Bosna Hersek'te Osmanlı mirası camiye ödül

Bosna Hersek'in ilk camisi olan Osmanlı mirası Turhan Emin Bey Camisi'nin kuruluşunun 575'inci yıl dönümü vesilesiyle "Turhan Emin Bey Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Gorazde Müftülüğünce düzenlenen törene katılan Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, ödülleri, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve eski Bosna Hersek Federasyonu Göçmen Bakanı Edin Ramic'e takdim etti.

Kavazovic, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'te İslam'ın korunduğu ve nesilden nesile aktarıldığını söyleyerek, "Osmanlı, bu topraklara İslam'ı getirdiği için şanslıyız. Bu topraklardaki kültür ve medeniyet temellerinin bilgiden geçtiğini biliyorlardı. Osmanlı, medreseler, tekkeler, okullar açtı." dedi.

Ustikolina'da inşa edilen Turhan Emin Bey Camisi'nin "zirve"yi temsil ettiğini dile getiren Kavazovic, böyle köklü mirasların kurumlar tarafından büyük özenle korunması gerektiğini kaydetti.

Görmez de Bosna Hersek ile Türkiye'nin ortak tarihi paylaştığını belirterek, Bosna Hersek'in ilk camisinin yıl dönümünde verilen ödülden mutluluk duyduğunu aktardı.

Turhan Emin Bey Camisi

Bosna Hersek'in ilk camisi, 1448 yılında adını aldığı Turhan Emin Bey tarafından inşa edildi.

Ahşap biçimde inşa edilen daha sonra taş kullanılan cami, İkinci Dünya Savaşı'nda yakıldı. Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta hasar gören Osmanlı mirası tarihi cami, 2007'de onarılarak yeniden hizmete açıldı.

"Turhan Emin Bey Ödülleri" ise 2018'den bu yana bu yıl ikinci kez verildi.