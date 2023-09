Bosna Hersek'te düzenlenen belgesel film festivalinde 'Musemic Kardeşler' filmi 'İzleyici Ödülü'nü kazandı

Bosna Hersek'te bu yıl 6'ncısı, 8-12 Eylül'de düzenlenen uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nin (AJB DOC) "İzleyici Ödülü"nü, "Musemic Kardeşler" filmi kazandı.???????

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin 12 Eylül'de son bulmasının ardından yapılan sayımlar sonucu, Boşnak yazar Edin İsanovic ve Yönetmen Nihad Usanovic'in, eski Boşnak futbolcu Vahidin ve Husref Musemic kardeşlerin hayatını anlatan "Musemic Kardeşler" filmi, "İzleyici Ödülü"ne layık görüldü.

Yazar İsanovic, "İzleyici Ödülü"nü almaktan gurur duyduklarını kaydederek, Musemic ailesine teşekkür etti.

Yönetmen Usanovic de, kendilerine ödülü layık gören izleyicilere teşekkür ederek, "Çekimler sırasında ödülleri düşünmedik, tek amacımız Musemic kardeşler ve ailelerinin hikayesini farklı bir şekilde göstermekti ve bunu da başardığımızı umuyoruz." diye konuştu.

Festival 12 Eylül'de son buldu

Bosna Hersek'te 8-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen AJB DOC kapsamında, dünyanın farklı kesimlerinden ve bölge ülkelerinden 24 belgesel, sinemaseverlerin beğenisine sunulmuştu.

AJB DOC'ta, "AJB DOC Ana Ödülü", Marcus Lenz ve Mila Tesajeva'nın yönettiği ve Ukrayna'daki savaşı anlatan "Buça'ya Bahar Geldiğinde (When Springs Came to Bucha)" isimli belgesele verilmişti.

"AJB Program Ödülü"ne Ayşe Toprak ve Nick Read'ın yönettiği "Benim Adım Mutlu (My Name is Happy)" belgeseli layık görülürken, "AJB Jüri Özel Ödülü" ise Valentina Cicogna ve Mattia Colombo'nun "Bilinmeyen (Pure Unknown)" belgeseli ile Eluned Zoe Aiano ve Alesandra Tatic'in "Yüzdürme (Flotation)" belgesellerine takdim edilmişti.

Festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacı taşırken, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.