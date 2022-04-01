Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazanın ilk topu atıldı - Haberler

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazanın ilk topu atıldı

AA - Zehra Adılovıc - Kültür Sanat
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazanın ilk topu atıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazanın habercisi ilk top Sarı Tabya'dan atıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ramazanın habercisi ilk top Sarı Tabya'dan atıldı.

Müslümanlar için kutsal ayın gelişi ramazan topunun atılmasıyla tüm şehre duyuruldu.

Osmanlı döneminden beri devam eden adetlerden olan ramazan topu atma geleneği Bosna Hersek'in diğer şehirlerinde olduğu gibi Saraybosna'da da devam ediyor.

Topçu, ramazanın her günü iftar vaktinde geleneksel kıyafetleri ve başında fesiyle topunu ateşliyor.

AA / Zehra Adılovıc - Kültür Sanat

Saraybosna, Osmanlı, Kültür Sanat, Haberler

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