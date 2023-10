Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 2023-2024 Sezonunu Açıyor

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Borusan Sanat'ın 2023-2024 sezonunu Cumhuriyetin 100. yılına özel bir konser ile açacak.

BİFO'dan yapılan açıklamaya göre konser, 12 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Can Okan'ın orkestrayı yöneteceği konserde, piyanist Fazıl Say, Borusan Sanat'ın siparişi üzerine bestelediği 6. Senfonisi "100 Yaşında Bir Çocuk" adlı eserini ilk kez izleyiciyle buluşturacak.

Konser öncesi müzisyen, yazar ve akademisyen Aydın Büke, Zorlu PSM'deki Meydan Fuaye alanında 19.00-19.30'da konser üzerine söyleşi gerçekleştirecek.

BİFO yeni sezonda, Fazıl Say'ın yanı sıra Güher ve Süher Pekinel, Can Çakmur, Dorukhan Doruk, Eda Seviniş, Korkmaz Can Sağlam, Maximilian Cem Haberstock, Naz İrem Türkmen, Veriko Tchumburidze, Emir İlgen, Magma Filarmoni Korosu, Hale Soner, Nesrin Gönüldağ, Ayhan Uştuk, Tuncay Kurtoğlu, Joyce DiDonato, Bomsori Kim, Zee Zee, Fatma Said, Marina Rebeka, Jonathan Tetelman, MIDORI, Alexandra Conunova, Nemanja Radulovic, Valeriy Sokolov ve The Per Poc Puppet Company ile aynı sahneyi paylaşacak.