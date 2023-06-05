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Borusan Contemporary, Çocuklara Yönelik Sanat Atölyeleri Düzenliyor

Borusan Contemporary, Çocuklara Yönelik Sanat Atölyeleri Düzenliyor

Kültür Sanat Haberleri

Borusan Contemporary, farklı yaş grubundaki çocuklara yönelik, eğlenceli ve öğretici atölyeler düzenliyor. Perili Köşk'te gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar sergilerdeki eserlerden ilham alarak sanatsal çalışmalar yapacaklar.

Borusan Contemporary, farklı yaş grubundaki çocuklara yönelik, eğlenceli ve öğretici atölyeler düzenliyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Perili Köşk'te 10 Haziran'da gerçekleştirilecek iki yeni atölyede, sergilerdeki eserlerden ilham alan çocuklar hayal gücünü sanatsal çalışmalara dönüştürecek.

"Neresi Yeryüzü, Neresi Gökyüzü" başlıklı ilk atölyede 6-8 yaş grubu katılımcılar, "UVA: Kaosun Eşiği" sergisinden yola çıkarak kendi manzara çalışmalarını oluştururken, 6-9 yaş grubuna yönelik düzenlenecek "Bir Köşk Hayal Ediyorum" isimli atölyede ise sıra dışı malzemeler ve led ışıkları kullanarak kendi deneysel maketlerini üretecek.

Atölyeler hakkında detaylı bilgiye "www.borusancontemporary.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Kültür Sanat

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