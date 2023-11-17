Bornova Muhtarları Atatürk Filminde Buluştu

Bornova Belediyesi Meclis Üyesi ve Makedonya Göçmenleri Derneği Bornova Şube Başkanı Ercan Kahya'nın daveti üzerine Bornova'nın otuz muhtarı, Atatürk filminin özel seansında bir araya geldi. Muhtarlar, filmin etkileyici olduğunu belirterek Kahya'ya teşekkürlerini iletti.

İzmir'in Bornova ilçesi muhtarları, Bornova Belediyesi Meclis Üyesi ve Makedonya Göçmenleri Derneği Bornova Şube Başkanı Ercan Kahya'nın daveti üzerine Atatürk filminde buluştu.

Bornova'nın eski Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Ercan Kahya, Bornova'nın otuz muhtarını Atatürk filminin özel seansına davet ederek, güzel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı "Atatürk 1881 - 1919, yetim bir çocukken bir kahraman dönüşen Atatürk'ün hayat hikayesini konu ediyor. Serinin ilk filminde, Mustafa Kemal'in milli mücadelenin lideri olmaya giden basamakları tırmandığı dönemler konu edilen filmin önemine değinen Ercan Kahya, tüm vatandaşlarımızın mutlaka izlemesi gereken önemli bir yapıt olduğundan bahsetti. Gösterim sonunda muhtarlar ile poz veren Kahya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımanın ve tanıtmanın bir borç olduğu ve bu tür filmlerin bu amaçta önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Gösterime katılan muhtarlar da filmin çok etkileyici olduğunu belirterek, kendilerini bu filme davet eden Bornova Belediyesi Meclis Üyesi ve Makedonya Göçmenleri Derneği Bornova Şube Başkanı Ercan Kahya'ya teşekkürlerini sunduklarını dile getirdiler.