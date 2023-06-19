Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları Yıl Sonu Gösterileri İzleyicilerden Büyük İlgi Gördü

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları yıl sonu dans ve müzik gösterileri büyük bir ilgiyle izlendi. Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'ndaki dans gösterileri sırasında ara ara etkisini artıran yağmura aldırmadan şemsiyelerini açıp gösterileri izlemeye devam eden Bornovalılar, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki müzik dinletisinde kursiyerlere tempo tutarak eşlik etti.

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları yıl sonu dans ve müzik gösterileri büyük bir ilgiyle izlendi. Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'ndaki dans gösterileri sırasında ara ara etkisini artıran yağmura aldırmadan şemsiyelerini açıp gösterileri izlemeye devam eden Bornovalılar, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki müzik dinletisinde kursiyerlere tempo tutarak eşlik etti.

Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi'nde eğitim alan kursiyerler bir yıl boyunca öğrendiklerini sahnede sergilemenin heyecanını yaşadı. Farklı sahnelerde Bornovalılar'ın karşısına çıkan kursiyerlerin gösterileri büyük ilgiyle izlenirken, Bornova'da sanat dolu bir hafta sonu yaşandı. Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'ndaki dans gösterileri sırasında aniden bastıran yağmur, Latin danslarından halk oyunlarına, baleden zumbaya birbirinden renkli ekiplerin gösterilerine engel olmadı. Bornovalılar hep birlikte şemsiyelerini açıp gösteriyi izlemeye devam etti.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Belediyesi'nin mümkün olduğu kadar çok alanda kurs düzenleme çabası içinde olduğunu belirterek, "Tamamen ücretsiz olan kurslarımıza katılanlar bir yıl içinde çok önemli aşamalar kaydediyorlar. Yıl sonu düzenlenen sergilerde, gösterilerde bu gelişime şahit olmak bizleri çok mutlu ediyor. Bu da bize daha çok Bornovalıya kurslarımızı ulaştırmak için çalışmaya devam etme enerjisini veriyor" dedi.