Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursiyerleri Bahar Konserleri Verdi

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme kursiyerlerinin sahne aldığı bahar konserleri, 'Sevgi ve Aşk Şarkıları' ile devam etti. Türk Halk Müziği Korosu'nun ardından Türk Sanat Müziği Korosu da konser verdi. Konser, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme kursiyerlerinin sahne aldığı bahar konserleri, 'Sevgi ve Aşk Şarkıları' ile devam etti.

Türk Halk Müziği Korosu'nun ardından Türk Sanat Müziği Korosu da konser verdi. Konser, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'nda eğitim alan kursiyerlerden oluşan 55 kişilik Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Sami Büyüköztekir yönetiminde 22 eserini seslendirdi.

Kültür ve sanat etkinliklerini de asli görevleri arasında gördüklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Düzenlediğimiz hobi ve beceri edindirme kursları yediden yetmişe; çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek herkese açık. Tüm Bornovalıları bu kurslarımızdan yararlanmaya davet ediyorum. Sahne alan tüm kursiyerlerimizi kutluyor, emek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.