Bonibomlar: Kediler Peşimizde Filmi 7 Temmuz'da Vizyona Giriyor

Yönetmen Elena Galdobina'nın yönettiği ve Türkiye distribütörlüğü Esila Film tarafından sağlanan animasyon türü film Bonibomlar: Kediler Peşimizde, 7 Temmuz'da gösterime girecek. Filmin senaryosunu Aleksandr Boyarskiy kaleme aldı ve devam halkası Bonibomlar 2, gelecek yıl şubatta vizyonda olacak. Senarist ve yönetmen Yusuf Özgü tarafından Türkiye'deki kreatif işleri üstlenilerek vizyona girecek film, 5 çocuğu olan sevimli bir köpek ailesini konu ediniyor.

Yönetmen koltuğunda Elena Galdobina'nın yer aldığı "Bonibomlar: Kediler Peşimizde" filmi, 7 Temmuz'da gösterime girecek.

CTB Film Company ile Melnitsa Animation'un yapımını üstlendiği ve Türkiye distribütörlüğü Esila Film tarafından sağlanan animasyon türü filmin senaryosunu Aleksandr Boyarskiy kaleme aldı.

Seri olarak tasarlanan "Bonibomlar: Kediler Peşimizde" filminin devam halkası "Bonibomlar 2"nin ise gelecek yıl şubatta vizyonda olması planlanıyor.

Senarist ve yönetmen Yusuf Özgü tarafından Türkiye'deki kreatif işleri üstlenilerek vizyona girecek film, 5 çocuğu olan sevimli bir köpek ailesini konu ediniyor.