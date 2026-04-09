Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerine nisan karı yağdı

Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Bolu kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Aladağ Yaylası'nda kar kalınlığı, yağışın ardından yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Nisanda kısa süreli etkili olan kar, yaylada kış mevsimini andıran manzaralar oluşturdu.

Karların erimesiyle yayladan geçen derelerin debisi arttı, doğal akışın şekillendirdiği menderesler bölgeye güzellik kattı.

Bu arada, beyaz örtüyle kaplanan yayla ile menderesler havadan görüntülendi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde rakımları 900 ile 1200 metre arasında değişen Topuk, Sinekli ve Kütüklü yaylalarında da kar etkili oldu.

Yağışın ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.