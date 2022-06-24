Bolu Valisi Kılıç, Yeniçağa ilçesini ziyaret etti

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Yeniçağa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Kılıç, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Vatandaşların ihtiyaçlarıyla yakından ilgileneceğini belirten Kılıç, "Muhtarlarımız; vatandaşlarımız ve kamu arasında çok önemli bir görev ifa ediyor. Bizler de muhtarlarımızla iş birliği içerisinde en ücra köyümüze kadar vatandaşlarımıza hizmet sağlamak için devletimizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz." diye konuştu.

Muhtarlar ve vatandaşlar, Kılıç'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Daha sonra Vali Kılıç, Kaymakam Özçelik ile Belediye Başkanı Recayi Çağlar'ı makamlarında ziyaret ederek, ilçede yürütülen ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kamu kurumlarını ziyaretinin ardından Vali Kılıç, şehit Jandarma Er Seyit Ali Özkaya'nın babası Hasan ve annesi Gülizar Özkaya ile gazi Veli Özdemir ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Vatan için canlarını feda eden şehitleri rahmetle ve şükranla yad eden Kılıç, hayatta olan gazilere sağlıklı ömürler, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.