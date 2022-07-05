Bolu Valisi Kılıç, kentteki yabancı üniversite öğrencileriyle bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Valisi Kılıç, kentteki yabancı üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Bolu Valisi Kılıç, kentteki yabancı üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilerle buluştu.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilerle buluştu.

Valilik Abant Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarete, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kundakçı ile akademisyenler ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Ögrencilere hitap eden Vali Kılıç, "Sizler bizim gönül coğrafyamızın gençlerisiniz ve Bolu'da misafirimizsiniz. Üniversitemizde aldığınız yüksek eğitim süresince ülkemizle olan gönül bağlarınız daha da kuvvetlenecek, mezun olarak ülkelerinize döndüğünüzde ise bizlerle olan iletişiminiz devam edecek." diye konuştu.

"Sizler gibi kıymetli gençlerimizin ülkemizi, Bolu'muzu ve üniversitemizi tercih etmesinden dolayı büyük memnuniyet duydum." diyen Kılıç, "Bizi her zaman ziyaret edebilir, sıkıntılarınızı iletebilirsiniz. Hayatınızda ve derslerinizde başarılar diliyor, ailelerinize de selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Kılıç, ziyaretlerinden dolayı uluslararası öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür etti.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Abant Bolu Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title