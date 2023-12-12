Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan komisyon tarafından hazırlanan 'Tarihi Fotoğraflarla Bolu' kitabının tanıtım programına katıldı. Kitapta 1893-1976 yıllarını içeren 373 fotoğraf yer alıyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Tarihi Fotoğraflarla Bolu" kitabının tanıtım programına katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan komisyon tarafından hazırlanan, 1893-1976 yıllarını içeren 373 fotoğrafın yer aldığı "Tarihi Fotoğraflarla Bolu" kitabı tanıtıldı.

Bolu Valiliği Yedigöller Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan Vali Kılıç, Bolu'nun kadim kentlerden bir tanesi olduğunu belirterek, bir Türk kenti olan Bolu'da, eski yapıların ve tarihi eserlerin olduğunu kaydetti.

O döneme ait fotoğrafların ve bilgilerin farklı farklı kurumlarda olduğuna işaret eden Vali Kılıç, "Bizler de Bolu'nun hem tarihine sahip çıkmak, tarihi eserler anlamında envanterini ortaya koymak, özellikle gelecek nesillere aktarmak, eserlerin herkes tarafından bilinmesi anlamında böyle bir çalışma yaptık." diye konuştu.

Vali Kılıç, çalışmanın bütün ilçeleri de kapsadığını vurgulayarak, "Bolu'da böyle bir çalışmaya ihtiyaç vardı. Bolu'nun tarihini ortaya koymamız anlamında, bunun gerekli olduğunu hepimiz biliyorduk. Kitabı eline alanlar, Bolu'da geçmişte hangi eserler vardı, hangi tarihi yapılar vardı, sosyal yaşantısı Bolu'nun nasıldı, turizm anlamında neler vardı, bunları görebilecek." ifadelerini kullandı.

İlk etapta 500 adet bastırılan kitabın, kentin tanıtımı için 81 ile gönderileceği belirtildi.