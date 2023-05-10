Bolu Valiliğinden memleketlerine geri dönmek isteyen depremzedelere destek

Bolu Valiliği, memleketlerine geri dönmek isteyen depremzedelerin araç ve yol masraflarının karşılanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Bolu'ya gelen depremzedelerden memleketlerine geri dönmek isteyenlerin, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda, uygun araçlarla ve yol masraf belgesi düzenlenerek gerekli imkan ve kolaylığın sağlanacağı belirtildi.

Kendi araçlarıyla memleketlerine dönmek isteyen depremzedelerin, Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve kaymakamlıklarca oluşturulan müracaat noktalarına yol masraf belgesi için başvurabilecekleri vurgulanan açıklamada, gittikleri ildeki müracaat noktalarına geldiklerini bildiren depremzedelerin masraflarını alabilecekleri, yol masrafı ödemelerinin ise Ziraat Bankası'na kimlik numaraları üzerinden yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, bilet alan depremzedelere müracaat noktalarına başvurmalarının ardından bilet ücretlerinin, Ziraat Bankası'na kimlik numaraları üzerinden yatırılacağı kaydedilerek, maddi olarak güçlük yaşayan depremzedelerin ise Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve kaymakamlıklarda oluşturulan müracaat noktalarından geri dönüş biletlerini temin edebileceği bildirildi.