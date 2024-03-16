Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgesinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Bolu kent merkezinde ise sağanak yağış yaşandı.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.
Yağışın ardından kar kalınlığı Sarıalan ve Aladağ bölgesinde 10 santimetreye ulaşırken, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 1,5 metreyi geçti.
Öte yandan Bolu kent merkezinde ise sağanak aralıklarla etkisini gösterdi.