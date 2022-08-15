Bolu gündem haberleri: Bolu Dağı'nda sağanak etkili oluyor Edinilen Bolu haberine göre 100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgede öğleden sonra başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu. Sürücüler güzergahta kontrollü bir şekilde seyrederken, zaman zaman etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düşüyor. Karayolları ve trafik ekipleri sürücülerin bölgede dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi. Kültür Sanat AA / Zafer Göder Anadolu Otoyolu Toros Dağları Bolu su Kültür Sanat Güncel Haberler

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