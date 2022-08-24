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Bolu kültür sanat haberi... Bolu'da bozayı yavruları fotoğraflandı

Kültür Sanat Haberleri

Bolu kültür sanat haberi... Bolu'da bozayı yavruları fotoğraflandı

Bolu gelişmesine göre Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde 2 bozayı yavrusu, orman muhafaza memurlarının objektiflerine yansıdı.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde 2 bozayı yavrusu, orman muhafaza memurlarının objektiflerine yansıdı.

Ormanlık alanda görev yapan personel, çam ağaçları arasında 2 ayı yavrusu gördü.

Kısa bir süre ayıları izleyen muhafaza memurları, ardından cep telefonuyla hayvanların fotoğrafını çekti. Yavrular, daha sonra ormanlık alanda ilerleyerek uzaklaştı.

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ayıyla karşılaşılması durumunda paniğe kapılmadan ve ani hareket yapmadan bölgeden uzaklaşılması konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat

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