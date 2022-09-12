Bolu haber | Bolu'da sağanak uyarısı
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Edinilen Bolu haberine göre Bolu Valiliği, vatandaşları sağanak konusunda dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.
Bolu Valiliği, vatandaşları sağanak konusunda dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün gece saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat