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Bolu Dağı Tüneli'nde Sonbahar Güzellikleri

Bolu Dağı Tüneli'nde Sonbahar Güzellikleri
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İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen Anadolu Otoyolu üzerindeki Bolu Dağı Tüneli, sonbaharda muhteşem renk cümbüşüyle sürücüleri büyülüyor. Gürgen ve kestane ağaçlarının sarı, kahverengi ve yeşil tonlarıyla süslenen manzara, dronla görüntülendi.

" İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapsı" olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi, sonbahar renkleri arasında yolculuk yapma fırsatı sağlıyor.

Bolu Dağı, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Elmalık, tünel giriş ve çıkışı ile viyadükler kesiminde, gürgen ve kestane ağaçlarının yoğunluğuyla oluşan sarı, kahverengi ve yeşil tonları iç içe görülebiliyor.

Her gün binlerce aracın geçtiği güzergahı kullanan sürücüler, sonbahar renkleriyle ortaya çıkan güzel manzara eşliğinde seyahat ediyor.

Bolu Dağı'nda sonbaharın renkleri, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat

Anadolu Otoyolu Kültür Sanat Hava Durumu İstanbul Turizm Yaşam Doğa

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