Bolu Dağı Tüneli'nde Sonbahar Güzellikleri

" İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapsı" olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi, sonbahar renkleri arasında yolculuk yapma fırsatı sağlıyor.

Bolu Dağı, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Elmalık, tünel giriş ve çıkışı ile viyadükler kesiminde, gürgen ve kestane ağaçlarının yoğunluğuyla oluşan sarı, kahverengi ve yeşil tonları iç içe görülebiliyor.

Her gün binlerce aracın geçtiği güzergahı kullanan sürücüler, sonbahar renkleriyle ortaya çıkan güzel manzara eşliğinde seyahat ediyor.

Bolu Dağı'nda sonbaharın renkleri, dronla görüntülendi.