Bolu'da sağanak etkili oldu

Bolu'da sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu'da sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan sağanak etkisini artırdı. İzzet Baysal Caddesi'nde sağanağa hazırlık yakalananlar, iş yerlerinde ve çatı altlarında yağışın durmasını bekledi. Bazı vatandaşlar da kendilerini şemsiyelerle yağıştan korumaya çalıştı.

Yoldaki su birikintileri ise sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağışın gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.