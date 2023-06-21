Üye Girişi
Haberler
Bolu'da sağanak etkili oldu

Bolu'da sağanak etkili oldu

Kültür Sanat Haberleri

Bolu'da sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu'da sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan sağanak etkisini artırdı. İzzet Baysal Caddesi'nde sağanağa hazırlık yakalananlar, iş yerlerinde ve çatı altlarında yağışın durmasını bekledi. Bazı vatandaşlar da kendilerini şemsiyelerle yağıştan korumaya çalıştı.

Yoldaki su birikintileri ise sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağışın gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat

Bolu Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title