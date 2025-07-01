Bolu'da Orman İçi Sularda 12 Bin Kırmızı Benekli Alabalık Salındı
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 'Orman İçi Sularda Balıklandırma' projesi kapsamında 12 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunu ormanlık alanlardaki derelere saldı.
Bolu'da "Orman İçi Sularda Balıklandırma" projesi kapsamında 12 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu ormanlık alan içerisinde bulunan derelere salındı.
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Abant Alabalık Üretim İstasyonu'nda üretilen kırmızı benekli alabalıklar, Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında derelere bırakıldı.
Ekipler tarafından getirilen alabalık yavruları, daha önceden belirlenen noktalara salındı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat