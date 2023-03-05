Bolu'da mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle çiçekler açtı
Kültür Sanat Haberleri
Bolu'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle çiçekler açtı.
Bolu'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle çiçekler açtı.
Mart ayında beklenen karın yağmadığı kentin yüksek kesimlerinde, sağanağın ardından çiçeklerin renkleri kendini göstermeye başladı.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsündeki ormanlık alanda baharın müjdecisi mor çiğdem, beyaz ve sarı papatyalar açtı.
Köroğlu Dağları mevkisinde ise kar kalınlığı bir metrenin üzerinde bulunuyor.
Kaynak: AA / Kültür Sanat