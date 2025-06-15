Bolu'da İlk Antik Stadion Turizme Kazandırılıyor

Bitinya'nın ilk stadionu turizme kazandırılıyor

Şehir merkezinin en büyük tarihi kalıntısı arkeopark olacak

BOLU - Bolu'da 2008 yılında keşfedilen Roma dönemine ait antik stadion kalıntısı, bu yıl tamamlanması planlanan kazı çalışmalarının ardından ören yeri olarak turizme kazandırılacak. Bitinya bölgesinde gün yüzüne çıkarılan ilk antik stadion olma özelliğini taşıyan yapı, kazıların ardından arkeopark ve ziyaretçi merkezi olarak düzenlenecek.

Claudiopolis Antik Kenti'nin Akropolis bölgesinde yer alan ve Roma İmparatoru Hadrianus adına MS 2-3. yüzyıllarda inşa edildiği bilinen Bolu Antik Stadionu, tarihi ve mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Bitinya bölgesinde gün yüzüne çıkarılan ilk antik stadion olma özelliğine sahip yapı, yaklaşık 187-192 metre uzunluğunda "U" planlı olarak inşa edilmiş durumda. Günümüze ulaşan 94,5 metrelik oturma sıraları ve kısmen korunabilen koşu yolu ile Bolu şehir merkezinde ayakta kalan tek büyük antik yapı olarak öne çıkıyor.

Arkeopark olacak

2008 yılında yapılan kurtarma kazılarıyla keşfedilen stadion, 2022 yılında Bolu Arkeoloji Müzesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve İl Kültür Müdürlüğü iş birliğiyle yeniden kazılmaya başlandı. Eylül ayında gerçekleştirilen çalışmalarla alanın çevresi ışıklandırıldı ve estetik bir gece görünümü kazandırıldı. Devam eden kazıların bu yıl içinde tamamlanması ve bölgenin arkeopark haline getirilerek ziyaretçilere açılması planlanıyor.

"Bitinya bölgesinin ilk ortaya çıkan stadionu"

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, stadionun Bitinya bölgesinde ortaya çıkarılan ilk örnek olduğunu vurgulayarak, "Burası Claudiopolis kentinin Akropolis'i olarak bilinen, İmparator Hadrianus döneminde inşa edildiği bilinen bir antik kentimiz. Burası bildiğimiz kadarıyla Bitinya bölgesinin de ilk ortaya çıkan stadionu. 1970'li yıllarda inşaat ve yol çalışmalarıyla biraz tahrip olmuş, bu kadarını kurtarabilmişiz" dedi.

"Burayı ören yeri olarak şehrimize kazandırmak istiyoruz"

Alanda devam eden kazı çalışmalarının bu yıl içinde tamamlanmasının öngörüldüğüne dikkat çeken Gürsoy, "Az bir kısmımız kaldı. Eylül ayında ışıklandırma çalışmalarına başladık ve bitirdik. Artık geceleri çok güzel bir görüntü oluyor. Tabii bununla da bitmeyecek. Kazı çalışmalarını bitirdikten sonra burayı bir ören yeri olarak şehrimize kazandırmak istiyoruz. Aynı zamanda burası bir ziyaretçi merkezi olsun istiyoruz. Arkeopark ve küçük oturabilecek alanlar oluşturarak burayı inşallah turizme kazandırmaya hedefliyoruz" diye konuştu.

"Biraz daha arkeopark halinde zenginleştirmek istiyoruz"

Emre Gürsoy, kazılarda oturma alanlarının büyük kısmının açığa çıkarıldığını da belirterek, "Ağırlıklı olarak oturma alanları var. Bir de koşu yolu varmış ancak çok az bir kısmını görebiliyoruz şuanda. Kurtarabildiğimiz kısmı bu. Kazı çalışmalarında yeniden bakacağız. İnşallah ören yeri olarak ziyarete açmayı planlıyoruz. Biz daha çok burayı beslemek istiyoruz. Buradan müzemizi beslemekten ziyade, daha çok arkeopark halinde zenginleştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Dört mevsim turizm çeşitliliğinin olduğu nadir şehirlerden bir tanesiyiz"

Bolu'nun dört mevsim turizm çeşitliliği olan nadir şehirlerden biri olduğuna da dikkat çeken İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, "Artık ziyaretçi oranlarımız yavaş yavaş artmaya başladı. Burayı da bir artı değer olarak turizme kazandırmak istiyoruz inşallah. Kısmen ortaya çıkarabilmişiz. Aslında çok zenginiz. İlçeler bazında çok zenginiz ama merkezde sadece elimizde stadion var. Ayrıca Karacasu mevkisinde bulunan höyüğü de kazmak istiyoruz. Kamulaştırma süreci tamamlandıktan sonra orada da kazılara başlayıp, müzemizin envanterini daha çok geliştirmek istiyoruz. Bolu'yu sadece doğa olarak düşünmemek lazım. Biz turizmde parçalar bütünüyüz" ifadelerini kullandı.