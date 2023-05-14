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Bolu'da huzurevi sakinleri oy kullandı

Bolu'da huzurevi sakinleri oy kullandı

Kültür Sanat Haberleri

Bolu'da, huzurevi sakinleri, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti.

Bolu'da, huzurevi sakinleri, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti.

İzzet Baysal Çakmaklar Huzurevi'nde kurulan sandıkta hazırlıkların ardından saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

Erken saatte tekerlekli sandalye ve bastonlarıyla sandığa gelen huzurevi sakinleri, cumhurbaşkanını ve milletvekillerini belirlemek için oyunu kullandı.

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Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat

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