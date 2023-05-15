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Bolu'da Gençlik Haftası kutlandı

Bolu'da Gençlik Haftası kutlandı

Kültür Sanat Haberleri

Bolu'da Gençlik Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Bolu'da Gençlik Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Anıtpark'ta düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunlarının sergilendiği programda Şehit Mezarlığı ziyaret edilerek kabirlere karanfil bırakıldı, dua edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ile daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat

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