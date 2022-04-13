Bolu'da, Gazeteci Hüseyin Varlık adına fotoğraf yarışması düzenlendi - Haberler

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Bolu'da, Gazeteci Hüseyin Varlık adına fotoğraf yarışması düzenlendi

AA - Zafer Göder - Kültür Sanat
Bolu'da, Gazeteci Hüseyin Varlık adına fotoğraf yarışması düzenlendi

Bolu'nun Mengen ilçesinde gazeteci Hüseyin Varlık'ın isminin yaşatılması için ailesi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde gazeteci Hüseyin Varlık'ın isminin yaşatılması için ailesi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı.

İlçesinde gazetecilik yapan ve 2020 yılının eylül ayında yaşamını yitiren Anadolu Ajansında (AA) serbest haberci olan gazeteci Hüseyin Varlık'ın ailesi tarafından fotoğraf yarışması düzenlendi.

Ortaokul ve lise öğrencilere yönelik fotoğraf yarışmasında 12 jüri üyesinin yaptığı değerlendirme sonucu Mengen Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Rüzgar Deniz Kurt birinci, Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Servet Efe Çaylı ikinci, Aşçılık Mesleki ve Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi İlkan Türk Özcan ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli miktarlardaki para ödülü daha sonra düzenlenecek törenle verilecek.

AA / Zafer Göder - Kültür Sanat

Kültür Sanat, Haberler

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