Bolu'da ATAK Derneği kuruldu

Bolu'da kurulan Bolu Adalet Teşkilatı Arama ve Kurtarma (Bolu ATAK) Derneği, çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın kurumlar tarafından arama kurtarma derneklerinin kurulması yönündeki proje çalışması kapsamında Bolu ATAK Derneği kuruldu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Keleş, Bolu Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Hüseyin Sabuncuoğlu ve Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Tuncay Atakan'ın destekleriyle kurulan dernek, AFAD koordinesinde 24 kişilik ekiple arama kurtarma alanında teorik ve uygulamalı eğitimlere başladı.

Dernek başkanı Mustafa Kemal Köseer, AA muhabirine, geçen yıl AFAD ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yapılan protokolle AFAD Adliye Gönüllü Destek projesi kapsamında personelin eğitim aldığını belirtti.

Deprem felaketinin ardından ilk günden itibaren bölgede AFAD koordinasyonunda çalışmalar yaptıklarını dile getiren Köseer, "Bölgeden dönüşte afet bölgesinde yaşadıklarımız hakkında ve arama kurtarma alanında kendimizi geliştirmek adına istişarelerde bulunurken Bolu Valiliğimizin kurumlar tarafından arama kurtarma dernekleri kurulması yönündeki yazısı, aradığımız fırsatı bize sunmuş oldu. Bu kapsamda kurum amirlerimizin desteğiyle şu an 36 üyeden oluşan derneğimizi kurduk ve eğitim faaliyetlerimize başladık." şeklinde konuştu.

Köseer, arama kurtarma konusunda uzman ekiplerden eğitim alarak, donanımlı bir ekip olma yolunda ilerlediklerini belirterek, "Bolu ATAK Yönetim kurulu ve üyeleri olarak sadece Bolu ile sınırlı kalmayıp ülke geneli ve hatta uluslararası alanda meydana gelebilecek afetlerde görev yapabilmek için gerekli akreditasyon eğitimlerini alarak, bu konuda yetkin bir kuruluş haline gelebilme gayret ve hedefindeyiz." dedi.