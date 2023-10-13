Haberler ›› Kültür Sanat ›› Bolu Belediyesi Gençlik Konseri

Bolu Belediyesi Gençlik Konseri

Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Konseri'nde müzisyen Güneş sahne aldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri için düzenlenen konserde, Güneş birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi ve gençlerin eşlik etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da sahneye çıkarak Güneş'e çiçek takdim etti.