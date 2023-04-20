Bogota Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı

Kolombiya'da, Bogota Uluslararası Kitap Fuarı (FILBO) ulusal ve uluslararası 500'den fazla davetlinin katılımıyla başladı.

Türkiye'den Maarif Vakfı Kolombiya Temsilciliğinin de katıldığı fuarda, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, vakfın standının açılışını gerçekleştirdi.

Sun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın bölgenin en önemli organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl 700 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edildiği bilgisine ulaştık. Bogota'daki kurum temsilcilerimizle beraber Maarif Vakfı standının açılışını yaptık." ifadesini kullandı.

Fuarda bir yıl İspanyolca, diğer yıl ise başka bir dili konuşan ülkenin davet edildiğini hatırlatan Sun, "Önümüzdeki yıllarda umuyorum ki ülkemizi de kültürümüzün tüm unsurlarıyla birlikte temsil etme fırsatını yakalarız." dedi.

TMV Temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu da tüm platformlarda varlık gösterdiklerini vurgulayarak, "Bu yıl 35'incisi düzenlenen kitap fuarı da bu anlamda bizim için büyük potansiyel sunuyor. Hem Kolombiya'daki eğitim faaliyetlerimizi hem de ülkemizin eğitim alanındaki imkanlarını Kolombiyalılara aktarmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya Kitap Odasınca düzenlenen fuar kapsamında, çeşitli etkinliklerin düzenleneceği ve kitapseverlerin 2 Mayıs'a kadar fuarı ziyaret edebileceği kaydedildi.

Yetkililer, bu yılki fuarın, ülkenin köklerini yansıtan İspanyol, Afrika ve yerli kültürünü daha geniş tanıtmayı amaçlandığını bildirdi. Kitap fuarının bu yılki davetlisi Meksika olarak belirlendi.