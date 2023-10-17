Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri Yeni Sezonu Açıyor

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri, yeni sezonu Tekfen Resident Ensemble solistlerinin seslendireceği Mendelssohn ve Brahms'ın eserleriyle açmaya hazırlanıyor.

Bu sene 29. yılına giren Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri, yeni sezonu Tekfen Resident Ensemble solistlerinin seslendireceği Mendelssohn ve Brahms'ın eserleriyle açmaya hazırlanıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri yarın 19.30'da Güney Kampüs Albert Long Hall Binası'nda başlayacak.

Sezonun ilk konserinde klasik müziğin önde gelen müzisyenlerinden Felix Mendelssohn'ın "No. 2 La minör, Op. 13" ile Johannes Brahms'ın "Si minör Op. 115" eserleri seslendirilecek.

Tekfen Resident Ensemble'da kemanda Egemen Uysal ile Ayça Akünal Özalp, viyolada Muhsine Gökçen Erdem, viyolonselde Yusuf Çelik ve klarnette ise Fevzi Onur yer alıyor.