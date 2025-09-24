Bodrum Uluslararası Film Festivali Sinemaseverleri Bekliyor

Bodrum Uluslararası Film Festivali'nde dünyanın farklı ülkelerinden birçok film, sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Bodrum'da 3-8 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve İstanköy Adası Belediyesi işbirliğiyle Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından düzenlenecek festival, sinemaseverlere altı gün sürecek bir sinema şöleni sunacak.

Bodrum Kalesi, Oasis Cinemarine Salonları, Bitez Plajı ve Değirmenler Tepesi'nde yapılacak gösterimlerde 14 ülkeden 19 film izleyiciyle buluşacak.

Festivalin uluslararası yarışma bölümünde dokuz, Bodrum Galaları'nda dört ve panorama bölümünde altı film yer alıyor.

Filmlerin Türkiye ve uluslararası prömiyerlerinin gerçekleştirileceği festivalde beş yerli yapım gösterilecek.

Festival direktörü ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Kurucu Onursal Başkanı Cenk Sezgin, AA muhabirine, Bodrum'un artık festivaller şehirleri arasına katılacağını söyledi.

Festivalde uluslararası, yerli, gişe ve sanat filmlerinin bir arada bulunduğu farklı seçkiler ve yarışma filmleri ile 15 filmin Türkiye'de ilk kez seyredileceğini ifade eden Sezgin, dünyaca ünlü yönetmen, senarist, yazar ve oyuncu Tony Gatlif'in de jüri başkanlığı yapacağını kaydetti.

Yeni gösterime girecek "Bir Umut" filminin galasının da oyuncularıyla festivalde yapılacağına dikkati çeken Sezgin, "Bu tarz festivallerin, seyircilerin sanat filmlerinden haberdar olmalarını sağlamasının yanı sıra sanat filmlerinin üretilip çekilmesine de katkıları var. Özellikle bir dönem dijitalde bulunan yapımcılar ve prodüksiyonlar tekrar beyaz perdeye dönüyor. Bu, Türk sineması için ve biz sinema işletmecileri için çok ümitli bir haber." dedi.

Sezgin, Türk sinemasının son yıllarda uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarla adından bahsettirmeye başladığına dikkati çekti.

Bodrum olarak gişe ve sanat filmlerini bir araya getirdikleri festivale farklı bir soluk katmaya çalıştıklarını dile getiren Sezgin, "Burada sinema salonlarının gişe başarısını da pozitif etkileyecek bir süreci hedefliyoruz." diye konuştu.

Cenk Sezgin, gişe filmlerinin de sanat filmleri gibi ince ince işlendiği, iyi tanıtılıp, iyi pazarlandığı takdirde daha fazla insana ulaşabileceğini vurguladı.