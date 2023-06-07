Bodrum Kent Müzesi'nde 'Bahçe Sohbetleri' başlıyor

Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş.'ye bağlı Bodrum Kent Müzesi ve Arşivi'nin bahçesinde yaz mevsimi boyunca Bodrum'a dair konularda, alanında uzman isimlerle ' Bahçe Sohbetleri' düzenlenecek. Bahçe Sohbetleri'nin ilki, Bodrum Kumbahçe Mahallesi sakinlerinden 1936 doğumlu Hüseyin Yeter Şakar ile yapılacak.

Edebiyat, tarih, coğrafya, turizm, folklor, yöresel yemekler, sandalet, süngercilik, el sanatları, sözlü tarih gibi pek çok alanda söyleşilerin düzenleneceği 'Bahçe Sohbetleri' buluşmalarından ilki Bodrum Kumbahçe Mahallesi sakinlerinden 1936 doğumlu Hüseyin Yeter Şakar ile yapılacak. Hüseyin Yeter Şakar, Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş.'ye bağlı Bodrum Kent Müzesi ve Arşivi bahçesinde, 8 Haziran Perşembe günü (yarın) saat 16.30'da "Mazimdeki Kumbahçe" adlı sunumuyla edebiyatseverlerle buluşacak.

Doğma büyüme Bodrum Kumbahçeli olan Şakar, kendi hayat hikayesinden yola çıkarak; Bodrum Hakimi Fatma Mefharet Tüzün ile olan anılarını, dünden bugüne tanık olduğu geleneksel Kumbahçe Mahalle yaşantısını, mahallede öne çıkan karakterleri, ev pansiyonculuğunun başlamasını, gelişen turizm faaliyetlerini ve bunun mahalleye yansımasıyla başlayan değişimi sohbet havasında dinleyicileriyle paylaşacak. Şakar, sohbet sonunda ikinci kitabı "Meltemin Anatoli'ye Savurdukları"nı da okurları için imzalayacak.