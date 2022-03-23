Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda down sendromlular için etkinlik düzenlendi - Haberler

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Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda down sendromlular için etkinlik düzenlendi

AA - Ali Ballı - Kültür Sanat
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Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda down sendromlular için etkinlik düzenlendi

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik yapıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik yapıldı.

Muğla Aşçılar ve Pastacılar Derneği, Muğla Pastacılar Derneği, Tekne Aşçıları Derneği, Foodrum, Chef'den Tedarik'in destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin hazırladığı kurabiyeler misafirlere ikram edildi.

Etkinlik sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Numan Balaban tarafından destekçilere plaketleri ve katılım belgeleri takdim edildi.

Etkinliğe, vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri Ülker İnan, Sadife Akdolu, Gözde Ağan, Genel Kurul Üyesi Fatih Bozoğlu, Karia Rotary Kulübü Başkanı Saide Kurt, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Bodrum Şubesi, vakıf gönüllüler, veliler ve öğrenciler katıldı.

AA / Ali Ballı - Kültür Sanat

Down Sendromu, 21 Mart, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Haberler

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