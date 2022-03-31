Bodrum'da yüksek lisans öğrencisi inşaat alanında performans gösterisi sundu

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüksek lisans öğrencisi, inşaat halindeki alanda kendi yaşamını konu alan performans gösterisi sundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Menderes Öngenç, inşaatı devam eden kültür ve sanat merkezinde, yaşamında karşılaştığı zorlukları ve engelleri kesitler halinde performans sanatıyla anlattı.

Deneysel canlı müzik eşliğinde gösteri yapan Öngenç, mezarı simgeleyen küçük bir kum birikintisinin etrafında eski video kasetlerin film şeritlerini, yumurta kabuklarını, inşaat malzemelerini, kitap sayfalarını ve bazı ev eşyalarını da dekor olarak kullandı.

Performans gösterisi yaklaşık 1 saat sürdü.

Menderes Öngenç, gösterisi sonrası gazetecilere, bir insanın hayatın akışında sıkışıp kalmışlığını farklı duygularla anlatmaya çalıştığını söyledi.

Öngenç, gösterisinde kullandığı çok sayıda yumurta kabuğunun doğumu, saflığı, temizliği ve yeni bir yaşamın varlığını temsil ettiğini dile getirdi.