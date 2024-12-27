Bodrum'da Yabancı Uyruklulara Yılbaşı Etkinliği
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yabancı uyruklular için düzenlenen yılbaşı etkinliği, nostaljik Türkçe ve yabancı müzikler eşliğinde keyifli anlara sahne oldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yabancı uyruklular için yılbaşı etkinliği yapıldı.
Bodrum Belediyesince ilçede yerleşik olarak yaşamını sürdüren yabancı uyruklular için Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür Merkezi'nde (Trafo) kokteyl düzenlendi.
Nostaljik Türkçe ve yabancı müziklerin çalındığı gecede katılımcılara varillerde yakılan ateş etrafında çeşitli ikramlar yapıldı.
Geceye katılan yabancı uyruklular ve vatandaşlar, çalan canlı müzik eşliğinde gece boyunca eğlenceli dakikalar yaşadı.