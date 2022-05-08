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Bodrum'da uçurtma festivali düzenlendi

AA - Osman Uras - Kültür Sanat
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Bodrum'da uçurtma festivali düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "16. Bodrum Uçurtma Festivali" gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "16. Bodrum Uçurtma Festivali" gerçekleştirildi.

Özel bir organizasyon firması tarafından tarihi yel değirmenleri ve kalıntılarının bulunduğu Haremtan Tepesi'nde gerçekleştirilen festival ilgi gördü.

Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu yararına uçurtma satışı yapılan etkinlikte, dans gösterileri sunuldu ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kurumlarım destek verdiği festivale katılanlar, eğlenceli anlar yaşadı.

Festival kapsamında, annesinin terk ettiği 13 yaşındaki serebral palsi hastası Gülsiye'ye bakan babaannesi Gülsiye Duran yılın annesi seçildi. İki çocuk annesi Duran'a çamaşır makinesi hediye edildi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, festival pastasını Gülsiye Duran ile kesti.

Kaymakam Bayar, annelerin gününü kutladı.

Festivalde ebeveynler çocukları ile uçurtma uçurmanın keyfini çıkardı.

AA / Osman Uras - Kültür Sanat

Festival, Bodrum, Bitez, Muğla, Kültür Sanat, Haberler

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