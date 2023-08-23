Bodrum'da Opus Müzik Festivali Başlıyor

Bodrum'da düzenlenecek Opus Müzik Festivali'nde Aşık Veysel türküleri ve Zeki Müren şarkılarıyla anılacak. Festivalde doğayı koruma ve deprem mağdurlarına yardım konseri de düzenlenecek.