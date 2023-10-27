Bodrum'da Lise Öğrencileri ve Öğretmenlerden 100. Yıl Koreografisi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla lise öğrencileri ve öğretmenler 100'üncü yıl koreografisi oluşturdu, o anlar dronla havadan görüntülendi. Atatürk'ten kesitlerin yer aldığı görüntülerde öğrenciler ve öğretmenler koreografiyi Türk bayrağı sallayarak sonlandırdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla lise öğrencileri ve öğretmenler 100'üncü yıl koreografisi oluşturdu, o anlar dronla havadan görüntülendi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı, Bodrum'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İlçedeki okullarda da kuruluş yıl dönümü için çeşitli etkinlikler yapıyor. Bu kapsamda Bodrum Anadolu Lisesi'nin 446 öğrencisi ile öğretmenleri, okul bahçesinde 100'üncü yıl koreografisi oluşturdu. Havadan dron ile görüntülenen gösteri, büyük beğeni topladı. Atatürk'ten kesitlerin yer aldığı görüntülerde öğrenciler ve öğretmenler koreografiyi Türk bayrağı sallayarak sonlandırdı.