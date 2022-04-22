Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, koyda sürü halinde dolaşan yunuslar kano yapan sporcular tarafından görüntülendi.

Bodrum Kalesi açılığında kano yapan Bodrum Myndos Amatör Sporcular Kulübü Derneği (BOMASK) üyeleri, denizde dört yunusun olduğunu fark etti. Kıyıya da yaklaşan yunuslar zaman zaman suya dalıp çıktı.

O anlar, sporcuların cep telefonu kamerasınca da görüntülendi. Yunusların suya girip çıktığı sırada yaptığı hareketler izleyenlerin de ilgisini çekti.

Bir süre bölgede yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.