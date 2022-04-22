Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar görüntülendi

AA - Ali Ballı - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, koyda sürü halinde dolaşan yunuslar kano yapan sporcular tarafından görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, koyda sürü halinde dolaşan yunuslar kano yapan sporcular tarafından görüntülendi.

Bodrum Kalesi açılığında kano yapan Bodrum Myndos Amatör Sporcular Kulübü Derneği (BOMASK) üyeleri, denizde dört yunusun olduğunu fark etti. Kıyıya da yaklaşan yunuslar zaman zaman suya dalıp çıktı.

O anlar, sporcuların cep telefonu kamerasınca da görüntülendi. Yunusların suya girip çıktığı sırada yaptığı hareketler izleyenlerin de ilgisini çekti.

Bir süre bölgede yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

AA / Ali Ballı - Kültür Sanat

Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title