Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da Gençler için 'Pedal Çevir Adım At' Etkinliği Gerçekleşti

Bodrum'da Gençler için 'Pedal Çevir Adım At' Etkinliği Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Pedal Çevir Adım At' etkinliği, gençlerin katılımıyla keyifli anlara sahne oldu. Bisiklet turunun ardından Yalıçiftlik Aşağı Camisi'nde düzenlenen Kuran tilaveti ve namaz sonrası ikramlar sunuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Pedal Çevir Adım At" etkinliği düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik düzenlediği etkinlikler kapsamında Bodrum Müftülüğü, Gençlik Koordinatörlüğü ve Türk Diyanet Vakfı (TDV) Gönüllüleri'nin de katkılarıyla "Kendine İylik Yap Bisikletini Al Gel" sloganıyla "Pedal Çevir Adım At" etkinliği gerçekleştirildi.

Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı'nın startı sonrası başlayan bisiklet turunda çok sayıda kişi Kızılağaç Gerenkuyu mevkiinden Yalıçiftlik Aşağı Camiye kadar cami sevgisiyle pedal çevirdi.

Varış noktasına ulaşan gençler, Yalıçiftlik Aşağı Camisinde din görevlileri tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetini dinleyerek namaz kıldı.

Etkinlik namaz sonrası katılanlara çeşitli ikramların verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz

"Eve giren çıkan belirsiz, çocukları verse para kesilecekti, anne-baba madde bağımlısı"

 AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi

AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama

 Kırklareli'nde baltalı vahşet! Karısını vahşice katleden cani koca teslim oldu

Eve giden polis ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı

"Kürtlere temel haklar tanınmalı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Benin Nijerya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Benin Nijerya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa İsrail maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa İsrail geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa İsrail maçında ne oldu SON DAKİKA? L-Gante kimdir? L-Gante kaç yaşında, ne iş yapıyor? Paraguay Arjantin CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Paraguay Arjantin maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Venezuela Brezilya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Venezuela Brezilya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Belçika İtalya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Belçika İtalya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İrlanda Finlandiya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım İrlanda Finlandiya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Slovenya Norveç CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Slovenya Norveç maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fransa İsrail CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Fransa İsrail maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Belçika İtalya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Belçika İtalya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.