Bodrum'da Gençler için 'Pedal Çevir Adım At' Etkinliği Gerçekleşti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Pedal Çevir Adım At' etkinliği, gençlerin katılımıyla keyifli anlara sahne oldu. Bisiklet turunun ardından Yalıçiftlik Aşağı Camisi'nde düzenlenen Kuran tilaveti ve namaz sonrası ikramlar sunuldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Pedal Çevir Adım At" etkinliği düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik düzenlediği etkinlikler kapsamında Bodrum Müftülüğü, Gençlik Koordinatörlüğü ve Türk Diyanet Vakfı (TDV) Gönüllüleri'nin de katkılarıyla "Kendine İylik Yap Bisikletini Al Gel" sloganıyla "Pedal Çevir Adım At" etkinliği gerçekleştirildi.
Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı'nın startı sonrası başlayan bisiklet turunda çok sayıda kişi Kızılağaç Gerenkuyu mevkiinden Yalıçiftlik Aşağı Camiye kadar cami sevgisiyle pedal çevirdi.
Varış noktasına ulaşan gençler, Yalıçiftlik Aşağı Camisinde din görevlileri tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetini dinleyerek namaz kıldı.
Etkinlik namaz sonrası katılanlara çeşitli ikramların verilmesiyle sona erdi.