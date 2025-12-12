Bodrum'da yeni evlenen çift, şehir içi dolmuşunu gelin arabası yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni evlenen Umut ve Seminay Akkaya çifti, kendilerine ait şehir içi dolmuşunu gelin arabasına dönüştürdü.

İlçede yaşayan çift, dün Bodrum Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Tören sonrası Akkaya çifti, gelin arabası olarak süsledikleri, Gümbet-Bodrum hattında kullanılan dolmuşla Bodrum merkezde konvoy eşliğinde tur attı.

Gelin dolmuşunu gören vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Tur boyunca özellikle çocuklar ve turistler, dolmuşa yoğun ilgi gösterdi.

Akkaya çifti, en mutlu günlerini farklı bir şekilde kutlamak istediklerini ifade etti.