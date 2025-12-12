Haberler

Bodrum'da yeni evlenen çift, şehir içi dolmuşunu gelin arabası yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni evlenen Umut ve Seminay Akkaya çifti, kendi şehir içi dolmuşlarını gelin arabası olarak süsleyerek farklı bir kutlama gerçekleştirdi. Çift, dolmuşla konvoy eşliğinde tur atarak vatandaşların ilgi odağı oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni evlenen Umut ve Seminay Akkaya çifti, kendilerine ait şehir içi dolmuşunu gelin arabasına dönüştürdü.

İlçede yaşayan çift, dün Bodrum Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Tören sonrası Akkaya çifti, gelin arabası olarak süsledikleri, Gümbet-Bodrum hattında kullanılan dolmuşla Bodrum merkezde konvoy eşliğinde tur attı.

Gelin dolmuşunu gören vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Tur boyunca özellikle çocuklar ve turistler, dolmuşa yoğun ilgi gösterdi.

Akkaya çifti, en mutlu günlerini farklı bir şekilde kutlamak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
title