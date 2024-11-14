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Bodrum'da Erol Ağan Anısına Heykel Açılışı Yapıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizcilik tarihinde önemli bir figür olan Erol Ağan'ın anısına yapılan heykel, Ağanlar Tersanesi'nde gerçekleştirilen törenle açıldı. Törene katılanlar, Ağan'ın denizciliğe olan tutkusunu ve Bodrum'a katkılarını anlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Guletlerin Babası" ve "Çolak" lakabıyla tanınan merhum Erol Ağan'ın anısına heykeltıraş Selçuk Yazıcı tarafından yapılan heykelin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin denizcilik tarihinde bir dönüm noktası olan, Bodrum'un Gulet Kültürü'nü dünyaya tanıtan usta denizci Erol Ağan'ın heykeli, Ağanlar Tersanesi'nde düzenlenen özel bir törenle açıldı.

Törene Muğla ve Bodrum protokolünün yanı sıra Ağan ailesi, denizcilik camiasının önemli isimleri katıldı.

Törende, Erol Ağan'ın denizciliğe olan tutkusu, Bodrum ve Türkiye denizcilik sektörüne yaptığı katkılar, onu yakından tanıyanların konuşmalarıyla anlatıldı.

Erol Ağan'ın heykeli, ustaya duyulan saygının sembolü olarak Ağanlar Tersanesi'nin girişinde yerini aldı.

Etkinlikte çeşitli yöresel yiyecek ikramları da yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
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