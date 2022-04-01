Bodrum'da çöp konteynerinde bulunan kedi ve yavruları korumaya alındı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediye temizlik personelinin çöp konteynerinde fark ettiği kedi ve 5 yavrusu korumaya alındı.

Bitez Mahallesi'nde çöp konteynerlerini boşaltmaya gelen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, araca yanaştırdıkları konteynerin içerisinden seslerin geldiğini duydu.

Personel, yaptıkları incelemede konteynerde bir anne kedi ve 5 yavrusunun olduğunu fark etti. Dikkatlice bulundukları yerden alınan anne ve yavruları daha sonra Bodrum Belediyesi Hayvan Bakımevine götürüldü. Kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesabından da konuya ilişkin "Güzel kalpli, merhametli insanların birlikteliği olan Bodrum Belediyesinin doğasever, hayvan sever çalışanları; annelerinin çöp konteynerinde doğurduğu minik canları fark etti ve şimdi onlar, anneleriyle birlikte çok sağlıklılar, çok mutlular." paylaşımı yapıldı.