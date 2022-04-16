Bodrum'da 'Ara Güler Arşivinden Halikarnas Balıkçısı' Sergisi açıldı

BODRUM, MUĞLA (AA) - "Halikarnas Balıkçısı" mahlasıyla bilinen gazeteci, yazar, ressam, şair, rehber ve araştırmacı Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı anma etkinlikleri kapsamında "Ara Güler Arşivinden Halikarnas Balıkçısı" adlı sergi açıldı.

"Balıkçı yaşıyor" temasıyla Kabaağaçlı'nın doğumunun 132'nci yılında düzenlenen etkinlikler, sergi açılışıyla başladı.

Ara Güler Müzesi, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Bodrum Deniz Müzesi iş birliğiyle düzenlenen sergi, Bodrum Belediyesi Mausolos Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı.

Sergide 2018'de vefat eden dünyaca ünlü foto muhabiri Ara Güler'in çektiği 21 fotoğraf, Halikarnas Balıkçısı'nın Ara Güler'e yazdığı mektup ile fotoğrafları Ara Güler'e ait bazı gazete sayfalarındaki haberler yer aldı.

Açılışa katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın doğayı en iyi betimleyen büyük bir yazar olduğunu söyledi.

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umur Sülün de serginin Ara Güler ve Halikarnas Balıkçısı'nın dostluklarını da yansıttığını ifade etti.

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu da Bodrum'da açılmasından heyecan duydukları serginin 8 Mayıs'a kadar ziyaret edilebileceğini dile getirdi.

Kabaağaçlı'nın torunu Joanne Aliye Nooan Kutup da açılışta yer aldı.