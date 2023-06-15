Bodrum'da 7. Uluslararası Caz Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Uluslararası Caz Festivali, Bodrum'da başladı. Festivalde konserlerin yanı sıra caz eğitimleri ve söyleşiler de düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneğince, Bodrum'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Caz Festivali, "Kerem Görsev Trio" konseriyle başladı.

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, Metreküp Bodrum ile Bodrum Ticaret Odası gibi mekanların ev sahipliği yapacağı festival, müzikseverleri ağırlayacak.

Teması, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına "Caz ve Özgürlük" olarak belirlenen etkinlikte, konserlerin yanı sıra "Yaşam Boyu Caz Ödülleri Töreni" ile caz eğitimleri ve söyleşiler de düzenlenecek.

"European Jazz Network" üyesi olan festival, "Kerem Görsev Trio" konseriyle Metreküp Bodrum'da dinleyicilerle buluştu.

Etkinlikte Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, Renault Mais AŞ'den Özlem Kılıçkaya ile Metreküp Bodrum ve Karakaya Holding adına İpek Karakaya'ya plaket takdim etti.

Etkinlik kapsamında, Maria Manousaki Trio Rhodes Jazz Fest ile Kardeş Festival Konseri, Nuri Bilge Ceylan-Taşra Üçlemesi Caz Projesi, Hakan Başar Trio, Neşet Ruacan Quartet feat, Sibel Köse & Efe Erdem, Zafer Çebi Quartet feat, Didem Kasal Esentürk, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Aşkın Arsunan Quintet konserleri dinleyicilerle buluşacak.

Ayrıca Dimitrios Vassilakis, Sibel Köse ve Neşet Ruacan Masterclassları, Eftal Küçük ile Cazda Özgürlük Söyleşisi, moderatörlüğünü Özlem Oktar Varoğlu'nun yapacağı 100. Yıl ve Cazda Özgürlük Söyleşisi, Caz Derneği Bodrum Yaşam Boyu Caz Ödülleri Töreni ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü 7. Bodrum Caz Festivali Tasarım Yarışması Ödül Töreni, sergi açılışı ve Murat Arkan Dinletisi" de düzenlenecek.