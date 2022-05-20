BODRUM'DA 22 SERAMİK VE HEYKEL SANATÇISININ ESERİ DENİZLE BULUŞTU - Haberler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 22 seramik ve heykel sanatçısının eserleri su altında sergilendi. Eserler su altı kamerasıyla görüntülenirken, etkinlik sonunda dalışı gerçekleştiren ekip, denizde Türk bayrağı açarak unutulmaz anlar yaşattı.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Deniz Müzesi ile paydaşları tarafından yürütülen Blue Exile Art Project (BEAP) kapsamında su altı sergisi yapıldı. Çevre ve sanatın bir arada yer aldığı proje ile deniz kültürünü ve su altı kültürünü yaşatma, zenginleştirme ve tanıtma hedefinin olduğu projede 22 Bodrumlu seramik ve heykel sanatçısının eserleri denizle buluştu. Karaada'daki Kaçakçı Koyu'nda su altında yapılan açılış etkinliğine Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, proje paydaşları, seramik ve heykel sanatçıları katıldı. Dalış için hazırlık yapan protokol ekibi daha sonra dalgıçlarla belirlenen noktalarda sergilenen heykel ve seramik eserlerinin bulunduğu alana dalış yatı. Yaklaşık 15 metre derinliğe dalan ekip burada su altı sergisinin açılışını yapıp, kurdele kesti. Daha sonra suyun yüzeyine çıkan protokol Türk bayrağı açarak o anları ölümsüzleştirdi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, buradaki konuşmasında, "Bodrum'da yaşayan yaklaşık 22 sanatçımız birçok temada birçok mesaj vermek istemiş. Bu çok değerli, çok kıymetli. Ben de Bodrum Kaymakamı olarak Bodrum'u yükselten ve yücelten her proje içinde bulunmaya çalışıyorum. Tabii turizm sadece deniz, kum, güneş değil. Bunun dışında alternatif turizm dediğimiz alanlar var. Bunlardan biri de dalış turizmi. Burada aslında hem sanata bir vurgu yapılıyor hem de diğer taraftan mesajlar verilmeye çalışılıyor. Bu da deniz altında yapılmak suretiyle mesajın kuvveti artırmaya çalışılıyor ki çok da kuvvetli bir mesaj olmuş" dedi.

'SANATI SU ALTINA TAŞIMAK GÜZEL BİR TANITIM HAMLESİ'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras su altında bir sanat parkı oluşturmanın, sanatı su altına taşımanın ilçe için önemli ve güzel bir tanıtım hamlesi olduğuna değindiği konuşmasına şöyle devam etti:

"Su altında toplam 25 eser var ve o 25 eserin her biri birer şaheser. Sanatçılarımız muhteşem iş çıkarmışlar. Özellikle deniz kirliliğine, çevre duyarlılığına dikkat çeken de bir proje. Su altında kadına şiddet dahi işlenmiş. Ben hepsini inceledim. Yine vahşi avcılık ile yok olan hayatı, biyoçeşitlilik de işlenmiş. Orada bir ağ yakalanmış, balık ya da bırakılan ağlara takılan deniz canlıları betimlenmiş. Bence muhteşem eserler vardı su altında. O nedenle ben bu projeyi çok önemsiyorum. Umarım gelecek yıllarda da değerli sanatçılarımız buna devam ederler. Projenin içerisinde çok önemli sanatçılar var. Sanat ve sanatçı varsa Bodrum güzelleşir. Bodrum'un kültürle, sanatla, edebiyatla güzelleşeceğini düşünüyoruz."

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu da projenin Bodrum'un su altı kültürünü ve su altı turizmini daha çok tanıtacağını düşündüklerini söyledi.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat