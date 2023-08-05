Bodrum Bale Festivali 20. kez sanatseverlerle buluştu

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali olan 'Bodrum Bale Festivali' 20'inci kez sanatseverlerle buluştu. Bodrum Kalesi'nde yapılan etkinliğe yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali olan ' Bodrum Bale Festivali' 20'inci kez sanatseverlerle buluştu. Bodrum Kalesi'nde yapılan etkinliğe yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20'nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün 'Harem' isimli temsiliyle başladı. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde yapılan açılış temsilini, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Kültür ve Turizm İl Müdür Hüseyin Toprak, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanvekili Emel Çakaloğlu, tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu ile çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever izledi.

Festivalin açılışında konuşan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, 'Bu yıl Bodrum Bale Festivalimizin 20'ncisini düzenliyoruz. Sanatın, kültürün ve turizmin iç içe girdiği bir yer. Yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla dolu dolu bir festival oluyor. Biletlerimiz bitmek üzere, tükenmek üzere. Bu sene 20'nci yıl münasebetiyle 5 ayrı dans disiplininden eser koyduk. Sergilendiği her akşam kapalı gişe oynayan 20 yılı aşkındır sergilenen Harem balemizle başlıyoruz. İnşallah harika bir festival geçireceğiz. Turizm ve sanatın birbirini desteklemesine çok önem veriyoruz. Geçen sene Aspendos'ta yaptığımı temsillerin yüde 70'ini yabancı turistler oluşturuyordu. Ülkemizin tanıtımı konusunda bu çok önemli ve Türk sanatçısının ne kadar üst düzey sanat icra ettiğini ispatlamak açısından bizim için çok değerli dedi. Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerince dünya ve Türkiye prömiyerleri gerçekleştirilen ve seyirciden büyük beğeni alan eserlerin yanı sıra yabancı konuk topluluğun sahneleyeceği eserin de içinde bulunduğu beş temsil sahnelenecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 16-17 Ağustos'ta sahneleyeceği 'Don Kişot' eseri ile festivalin kapanışı yapılacak.