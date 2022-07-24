Blindfest'in ilk yılki konuğu Balthazar Belçikalı indie rock ikilisi Balthazar'ın konuk olacağı ve bu yıl ilk kez düzenlenecek 'Blind Fest', 16 Eylül akşamı Park Orman'da gerçekleşecek. Belçikalı indie rock ikilisi Balthazar'ın konuk olacağı ve bu yıl ilk kez düzenlenecek 'Blind Fest', 16 Eylül akşamı Park Orman'da gerçekleşecek. Belçika'nın Gent şehrinden çıkma lise arkadaşları Jinte Deprez ve Maarten Devoldere tarafından kurulan grup, 2019'daki dünya turneleri sırasında yazıp pandemi döneminde kaydettikleri son albümleri Sand'i geçtiğimiz yıl yayınladı. Neo-psychedelia, electro-pop ve garaj punk türlerinden etkiler taşıyan Balthazar için biletler 26 Temmuz Salı günü saat 12.00'de satışa çıkacak. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat Eylül Kültür Sanat Haberler

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